国际油市：汽油裂解价差创八个月低点，石脑油跨月价差创五个半月低点

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透新加坡8月4日 - 亚洲汽油裂解价差周一触及每桶4.44美元的八个月低点，9月下半月与10月下半月的石脑油跨月价差则是跌至每吨6美元的五个半月低点，因供给不断增加拖累市况。
西方国家及亚洲汽油需求高峰结束，加上亚洲生产汽油的炼厂纷纷于7月复产，导致库存增加。
欧洲汽油生产减少，导致做为混料的石脑油过剩。
据传有大量的欧洲及美国石脑油将在8月运抵亚洲，导致现货升水迅速下跌。
“8月底石脑油库存将来到过高水准，”一名新加坡交易商表示，他并称对于卖家而言市况将变得“很难堪”。
新加坡现货市场有三笔汽油交易，石脑油则是连续六个交易日无交易。
其中一笔汽油交易为BP出售92-辛烷值汽油给Sietco，8月24-28日装运，每桶109.50美元。(完)
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(编译 张明钧; 审校 龚芳)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。