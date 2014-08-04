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亚洲 | 2014年 8月 4日 星期一 20:05 BJT

国际油市：汽油裂解价差创八个月低点，石脑油跨月价差创五个半月低点

路透新加坡8月4日 - 亚洲汽油裂解价差周一触及每桶4.44美元的八个月低点，9月下半月与10月下半月的石脑油跨月价差则是跌至每吨6美元的五个半月低点，因供给不断增加拖累市况。

西方国家及亚洲汽油需求高峰结束，加上亚洲生产汽油的炼厂纷纷于7月复产，导致库存增加。

欧洲汽油生产减少，导致做为混料的石脑油过剩。

据传有大量的欧洲及美国石脑油将在8月运抵亚洲，导致现货升水迅速下跌。

“8月底石脑油库存将来到过高水准，”一名新加坡交易商表示，他并称对于卖家而言市况将变得“很难堪”。

新加坡现货市场有三笔汽油交易，石脑油则是连续六个交易日无交易。

其中一笔汽油交易为BP出售92-辛烷值汽油给Sietco，8月24-28日装运，每桶109.50美元。(完)

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(编译 张明钧; 审校 龚芳)
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