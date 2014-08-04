美国热股：美国钢铁盘初股价上涨逾2%，因后市成长可期

路透8月4日 - KeyBanc Capital Markets将美国钢铁(United States Steel) 及STEEL DYNAMICS 评级由持有上调至买进，指系因需求回升且钢片及碳钢展现动能。

在美国钢铁预计第三季业绩将显着改善后，德意志银行亦将该公司目标价从28美元上调至40美元，评级由持有上调至买进。