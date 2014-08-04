美国热股：美国钢铁盘初股价上涨逾2%，因后市成长可期

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透8月4日 - KeyBanc Capital Markets将美国钢铁(United States Steel) 及STEEL DYNAMICS 评级由持有上调至买进，指系因需求回升且钢片及碳钢展现动能。
在美国钢铁预计第三季业绩将显着改善后，德意志银行亦将该公司目标价从28美元上调至40美元，评级由持有上调至买进。
美国钢铁盘初股价上涨逾2%至34.19美元，周五收报33.44美元。STEEL DYNAMICS亦升逾2%至21.41美元，周五收报20.92美元。(完)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。