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亚洲 | 2014年 8月 4日 星期一 21:17 BJT

云南鲁甸地震遇难人数已升至398人

(本文由路透中文网编译提供) 路透北京8月4日 - 官方媒体周一报导称，周日发生的云南鲁甸6.3级地震遇难人数升至398人。

中国已向震区派出了数千武警、解放军和消防员。国务院总理李克强周一抵达鲁甸县，要求抓住一切有利时机救人。

新华社报导称，地震造成大量民房倒塌或损毁，震中位于云南省昭通市鲁甸县龙头山镇。（完）

编译：李富强 发稿：王琛
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