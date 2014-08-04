更新版 1-全球金融：法国获得欧洲支持，欲就银行业遭罚对美国发起挑战--FT

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
(新增德国财政部评论)
路透巴黎8月4日 - 英国金融时报(FT)周一报导称，关于美国最近重罚多家外国银行的举措，法国已经获得支持将在今年稍后举行的20国集团(G20)峰会上对此事发起挑战。
上月美国就法国巴黎银行 在2012年止的10年内违反对苏丹、古巴及伊朗的制裁法规，开罚89亿美元。
报导称，德国、英国和意大利已经表示支持法国，推动所谓的美国治外法权成为G20峰会议题。G20峰会将于11月在澳洲布里斯班举行。
报导引述的消息源自法国及其他欧洲国家官员。
一名德国财政部发言人士表示，“我可以证实此事还有待德国及法国还有多国高官间的讨论。”
他指称，讨论时并未提到特定的银行。
他补充称，德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)和法国财长萨潘(Michel Sapin)“希望欧洲能就此事达成一致的立场”。
法国政府则不愿对此报导置评。
在法国巴黎银行遭罚后，法国一再呼吁强化欧元在国际商业中的角色；法巴针对两起刑事指控认罪，同时接受特定美元结算业务遭禁止的禁令。
萨潘上月宣布，欧元在国际商业的角色将成为7月欧元区财经首长会议的议题，但他当时并未参加该场会议，而多位官员称会上并未讨论此一议题。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。