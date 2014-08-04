更新版 1-全球金融：法国获得欧洲支持，欲就银行业遭罚对美国发起挑战--FT

(新增德国财政部评论)

路透巴黎8月4日 - 英国金融时报(FT)周一报导称，关于美国最近重罚多家外国银行的举措，法国已经获得支持将在今年稍后举行的20国集团(G20)峰会上对此事发起挑战。

上月美国就法国巴黎银行 在2012年止的10年内违反对苏丹、古巴及伊朗的制裁法规，开罚89亿美元。

报导称，德国、英国和意大利已经表示支持法国，推动所谓的美国治外法权成为G20峰会议题。G20峰会将于11月在澳洲布里斯班举行。

报导引述的消息源自法国及其他欧洲国家官员。

一名德国财政部发言人士表示，“我可以证实此事还有待德国及法国还有多国高官间的讨论。”

他指称，讨论时并未提到特定的银行。

他补充称，德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)和法国财长萨潘(Michel Sapin)“希望欧洲能就此事达成一致的立场”。

法国政府则不愿对此报导置评。

在法国巴黎银行遭罚后，法国一再呼吁强化欧元在国际商业中的角色；法巴针对两起刑事指控认罪，同时接受特定美元结算业务遭禁止的禁令。