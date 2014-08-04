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市场报道 | 2014年 8月 4日 星期一 21:48 BJT

美国股市：开盘上扬，受企业财报及银行股涨势推助

路透纽约8月4日 - 美国股市继上周大跌后，周一受银行股涨势推助而反弹回升；此前葡萄牙宣布将援助国内最大上市银行--圣灵银行(BES) 。而伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) 等企业财报亦支撑盘势。

道琼工业指数 涨9.93点，或0.06%，至16,503.3点。标准普尔500指数 涨3.94点，或0.2%，至1,929.09点。Nasdaq指数 涨18.58点，或0.43%，至4,371.22。(完)
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