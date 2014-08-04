美国股市：开盘上扬，受企业财报及银行股涨势推助

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约8月4日 - 美国股市继上周大跌后，周一受银行股涨势推助而反弹回升；此前葡萄牙宣布将援助国内最大上市银行--圣灵银行(BES) 。而伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) 等企业财报亦支撑盘势。
道琼工业指数 涨9.93点，或0.06%，至16,503.3点。标准普尔500指数 涨3.94点，或0.2%，至1,929.09点。Nasdaq指数 涨18.58点，或0.43%，至4,371.22。(完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。