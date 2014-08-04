非洲疫情：尼日利亚首都出现第二个埃博拉病例

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透拉哥斯8月4日 - 尼利日亚(奈及利亚)卫生部长表示，首都拉哥斯周一出现第二例埃博拉(伊波拉)病患，该名病患是一名医生，曾诊治美国病患Patrick Sawyer。
Sawyer从利比里亚(赖比瑞亚)抵达拉哥斯后，上月死于拉哥斯。
埃博拉疫情自2月爆发以来已造成西非826人死亡，多数病例位于几内亚、利比里亚、塞拉利昂(狮子山/Sierra Leone)。
尼日利亚卫生部长Onyebuchi Chukwu在一场记者会上表示，“截至今日，多位治疗已故Sawyer先生的医生中，已有一名确诊感染埃博拉病毒。”(完)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。