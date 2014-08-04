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货币新闻 | 2014年 8月 4日 星期一 22:01 BJT

非洲疫情：尼日利亚首都出现第二个埃博拉病例

路透拉哥斯8月4日 - 尼利日亚(奈及利亚)卫生部长表示，首都拉哥斯周一出现第二例埃博拉(伊波拉)病患，该名病患是一名医生，曾诊治美国病患Patrick Sawyer。

Sawyer从利比里亚(赖比瑞亚)抵达拉哥斯后，上月死于拉哥斯。

埃博拉疫情自2月爆发以来已造成西非826人死亡，多数病例位于几内亚、利比里亚、塞拉利昂(狮子山/Sierra Leone)。

尼日利亚卫生部长Onyebuchi Chukwu在一场记者会上表示，“截至今日，多位治疗已故Sawyer先生的医生中，已有一名确诊感染埃博拉病毒。”(完)
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