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货币新闻 | 2014年 8月 4日 星期一 23:06 BJT

USDA报告：7月31日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透8月4日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：

一周截至日 07/31/2014 07/24/2014 07/24/2014 08/01/2013

初值 修正值 前值

小麦 351,503 396,453 395,963 742,564

燕麦 100 0 0 110

大麦 2,572 21,791 21,791 899

玉米 1,140,546 816,065 805,365 387,958

高粱 122,482 179,660 178,192 36,308

大豆 39,256 112,345 112,345 37,510

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 3,995,890 5,859,405

燕麦 200 858

大麦 　 33,119 6,079

玉米 42,969,590 16,342,536

高粱 4,315,278 1,614,733

大豆 43,061,701 35,370,839

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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