USDA报告：7月31日止当周美国农作物出口检验报告(表)

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透8月4日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：
一周截至日 07/31/2014 07/24/2014 07/24/2014 08/01/2013
初值 修正值 前值
小麦 351,503 396,453 395,963 742,564
燕麦 100 0 0 110
大麦 2,572 21,791 21,791 899
玉米 1,140,546 816,065 805,365 387,958
高粱 122,482 179,660 178,192 36,308
大豆 39,256 112,345 112,345 37,510
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 3,995,890 5,859,405
燕麦 200 858
大麦 33,119 6,079
玉米 42,969,590 16,342,536
高粱 4,315,278 1,614,733
大豆 43,061,701 35,370,839
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。