表格：美国财政部标售六个月国库券得标利率为0.050%，投标倍数为4.87

路透华盛顿8月4日 - 美国财政部称，其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.050 中值 0.045 低值 0.035 投资 0.051 价格 99.974722 高值得标比率 49.77% 投标倍数 4.87 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 25,000,045,500 总投标 121,796,895,500 竞争性投标得标 24,116,750,000 非竞争性投标得标 407,295,500 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/08/07 到期日 2015/02/05 CUSIP码 912796DG1 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 利棣儿; 审校 母红)