英国金融市场：英国建筑业数据提振英镑，静待服务业数据公布

路透伦敦8月4日 - 英镑兑美元和欧元周一收复一些失地，因数据显示房屋建设增速为逾10年来最快，推动该行业就业录得创纪录的最快增速。

Markit/CIPS报告称，英国7月建筑业采购经理人指数(PMI)为62.4，6月为62.6，路透调查预估为62.0。建筑业活动连续第15个月扩张，业内聘雇速度为1997年4月开始编纂该数据以来最高。

英镑周五下挫，因报告显示制造业活动增速为一年来最慢。英镑兑欧元触及一个月低位，兑美元挫至七周低点1.6812美元。

英镑 周一小幅反弹至1.6840美元，上升约0.1%，但较7月触及的约六年高位仍低3-1/2美分。

一些交易商表示，英镑未来几天走势将主要取决于美元的韧力，美元兑一篮子主要货币在7月上涨超过2%。

明日公布的英国服务业PMI也很重要，将带动英镑的走势。英国服务业占英国GDP的约78%。

欧元兑英镑 也下跌，报0.79705英镑，日内下跌0.2%。

10年期英债价格 周一在交投清淡中小幅上升，延续周五的涨势，收益率降至7月29日来最低的2.536%，日内下跌仅逾1个基点。

10年期英债/德债 收益率收窄约2个基点，至140.5个基点，此为7月23日来最窄水平。30年期英债收益率 也小跌，至14个月新低3.229%。(完)

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