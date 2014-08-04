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债券 | 2014年 8月 5日 星期二 00:19 BJT

南非汇市：兰特兑美元重拾跌势，静待本周出炉的南非数据

路透约翰内斯堡8月4日 - 南非兰特兑美元在上日小升后周一下跌，重拾走弱的趋势，市场等待本周稍后公布的南非经济数据。

1443 GMT，兰特兑美元 下滑0.2%，至10.6850兰特。

兰特兑美元在上周大部份时间下跌，周五结束四日连跌的頽势，因美国就业数据弱于预期。

但兰特未能保持这一上升动能。

本周市场焦点转向南非数据，首先是汇丰采购经理人指数将在周二公布，接着是制造业数据将在周四出炉。(完)
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