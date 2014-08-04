南非汇市：兰特兑美元重拾跌势，静待本周出炉的南非数据

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透约翰内斯堡8月4日 - 南非兰特兑美元在上日小升后周一下跌，重拾走弱的趋势，市场等待本周稍后公布的南非经济数据。
1443 GMT，兰特兑美元 下滑0.2%，至10.6850兰特。
兰特兑美元在上周大部份时间下跌，周五结束四日连跌的頽势，因美国就业数据弱于预期。
但兰特未能保持这一上升动能。
本周市场焦点转向南非数据，首先是汇丰采购经理人指数将在周二公布，接着是制造业数据将在周四出炉。(完)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选