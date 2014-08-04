南非汇市：兰特兑美元重拾跌势，静待本周出炉的南非数据

路透约翰内斯堡8月4日 - 南非兰特兑美元在上日小升后周一下跌，重拾走弱的趋势，市场等待本周稍后公布的南非经济数据。

1443 GMT，兰特兑美元 下滑0.2%，至10.6850兰特。

兰特兑美元在上周大部份时间下跌，周五结束四日连跌的頽势，因美国就业数据弱于预期。

但兰特未能保持这一上升动能。