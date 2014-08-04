金属期市：期铜受中国需求前景带动上涨，但供应增加限制涨幅

* 中国股市收在七个半月来最高

* 投机者连续第二周减少铜净多头头寸-CFTC

* 期镍触及100日移动均线，暗示会有更多卖出-Triland

路透伦敦8月4日 - 期铜周一上涨，因中国股市上涨，直指全球最大工业金属消费国的需求前景不断改善，但全球供应持续增加令投资者谨慎。

中国股市沪综指周一收升1.7%，续创近8个月新高。 对于近期中国A股市场的上涨，中国证监会新闻发言人邓舸周五称其为“反弹”行情，主要是由经济面、资金面及沪港通预期等多个利好因素推动。

中国发展和改革委员会稍早表示，将在地产等领域增加投资，且当局将推进广泛的经济改革，例如调整财政和价格系统等。

不过，因预期今年铜供应增加，令投资者保持谨慎态度。

美国自由港麦克默伦铜金矿公司 在印尼的部门周一称，将在周三之前恢复铜精矿出口，第一批出货是对中国出口一万吨。自由港周五与印尼政府达成一项协议，使其得以恢复印尼的铜精矿出口。这实际上结束了持续六个月的税务争端。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报每吨7,130美元，周五收报7,074.50美元，上周期铜下跌约1%。

商品期货交易委员会(CFTC)称，截至7月29日该周，对冲基金和货币经理降低在铜期货和期权的多头头寸。

全球市场的风险厌恶情绪扩散，因政治紧张局势，欧元区8月投资者信心意外下滑，因欧盟加大对俄罗斯的制裁力度令增长预期降温。

中国周五将公布7月贸易数据，且铜进口可能再次在低水平。

经纪公司Triland称，LME期镍 技术面正在恶化，周五收位低于支撑位18,500美元，且之后触及100日移动均线，为本年初牛市开始以来首次。

“这是一个明显信号，镍不大可能在短期内恢复上行趋势，且在下周面临进一步卖压的可能性增加，”Triland周五在报告中表示。

三个月期镍 收报每吨18,500美元，周五收报18,405美元。期锡 从22,475美元下跌至22,400美元。

期铝 收报每吨2,029美元，周五收报1,975美元。期锌 从2,338美元上升至2,393.50美元。期铅 从2,220美元上升至2,279美元。(完)

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