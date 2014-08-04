金属期市：期铜受中国需求前景带动上涨，但供应增加限制涨幅

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 中国股市收在七个半月来最高
* 投机者连续第二周减少铜净多头头寸-CFTC
* 期镍触及100日移动均线，暗示会有更多卖出-Triland
路透伦敦8月4日 - 期铜周一上涨，因中国股市上涨，直指全球最大工业金属消费国的需求前景不断改善，但全球供应持续增加令投资者谨慎。
中国股市沪综指周一收升1.7%，续创近8个月新高。 对于近期中国A股市场的上涨，中国证监会新闻发言人邓舸周五称其为“反弹”行情，主要是由经济面、资金面及沪港通预期等多个利好因素推动。
中国发展和改革委员会稍早表示，将在地产等领域增加投资，且当局将推进广泛的经济改革，例如调整财政和价格系统等。
不过，因预期今年铜供应增加，令投资者保持谨慎态度。
美国自由港麦克默伦铜金矿公司 在印尼的部门周一称，将在周三之前恢复铜精矿出口，第一批出货是对中国出口一万吨。自由港周五与印尼政府达成一项协议，使其得以恢复印尼的铜精矿出口。这实际上结束了持续六个月的税务争端。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报每吨7,130美元，周五收报7,074.50美元，上周期铜下跌约1%。
商品期货交易委员会(CFTC)称，截至7月29日该周，对冲基金和货币经理降低在铜期货和期权的多头头寸。
全球市场的风险厌恶情绪扩散，因政治紧张局势，欧元区8月投资者信心意外下滑，因欧盟加大对俄罗斯的制裁力度令增长预期降温。
中国周五将公布7月贸易数据，且铜进口可能再次在低水平。
经纪公司Triland称，LME期镍 技术面正在恶化，周五收位低于支撑位18,500美元，且之后触及100日移动均线，为本年初牛市开始以来首次。
“这是一个明显信号，镍不大可能在短期内恢复上行趋势，且在下周面临进一步卖压的可能性增加，”Triland周五在报告中表示。
三个月期镍 收报每吨18,500美元，周五收报18,405美元。期锡 从22,475美元下跌至22,400美元。
期铝 收报每吨2,029美元，周五收报1,975美元。期锌 从2,338美元上升至2,393.50美元。期铅 从2,220美元上升至2,279美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 母红)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。