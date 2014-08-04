纽约期市：原糖期货持平，盘初因巴西仓库着火一度急升5.6%

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透纽约/伦敦8月4日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一持平，开市后首三分钟一度急升5.6%，因对巴西桑托斯港口一糖仓库着火作跳膝反应。可可期货升至三年高位后收低。
ICE阿拉比卡咖啡期货和伦敦罗布斯塔咖啡期货下挫超过3%，受一波技术性卖盘带动。
巴西Cosan SA 一个仓库着火损失1.5万吨糖的消息传出后，糖价急升。这是该港口一年内第二次仓库着火，上次是Copersucar SA的糖出口仓库在去年10月起火。
“这可能在短期内部分增加物流/卸载状况的压力，尽管近期货运数据显示巴西货船并没有出现紧急状况，”Green Pool Commodities在报告中表示。
ICE-10月原糖期货 跌0.03美分，或0.2%，收报每磅16.32美分。该合约超过五分之一的成交量是在开盘后的三分钟内完成的，且价格急升至17.26美分日内高位，为7月24日来最高。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-10月白糖合约 收低1美元，或0.2%，收报每吨434.70美元。
可可市场方面，基金买盘扶助指标ICE-9月可可期货 触及三年高位3,239美元，之后由升转跌，收低12美元，或0.4%，报每吨3,195美元，成交放量。
“纯粹是基金买入，”一经纪在谈到市场稍早的涨势时说。
伦敦12月可可期货 收跌1英镑或0.05%，报每吨1,987英镑，此前升至2011年7月来最高的2,011英镑。
ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 收低1.85美分，或1%，报每磅1.9050美元，盘中一度下挫4.7%，至1.8330美元。市场仍波动，因仍不确定巴西干旱对作物造成的损害程度如何。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-11月罗布斯塔咖啡期货 收跌85美元，或4.1%，收报每吨2,008美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。