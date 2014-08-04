芝加哥期市：CBOT玉米期货上涨，受助于低吸买盘

路透芝加哥8月4日 - 美国玉米期货周一上扬1.8%，录得逾六周来最大单日涨幅，交易商表示，因在上周玉米挫跌至四年低位有低吸买盘。

一些回补空头也支撑价格。商品期货交易委员会(CFTC)公布最新的交易商持仓报告显示，投机者持有的玉米净空头头寸为六个月来最高。

预期秋季美国玉米丰收，限制玉米价格升幅。

美国农业部周一称，上周出口检验美国玉米114万吨，高于之前一周的81.6065万吨，和高于预期的75-95万吨。

分析师预计，美国农业部报告将显示截至8月3日，美国玉米优良率为70%，较之前一周周低1个百分点。

9月玉米合约 涨6-1/4美分，收报3.58-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为220,548口。(完)

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