全球金市：金价下跌，受累于美股上涨和葡萄牙银行救助计划

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在过去六个交易日中有五日下跌
* 葡萄牙和欧盟就圣灵银行救助计划达成一致
* 亚洲实货需求不振
路透纽约/伦敦8月4日 - 金价周一下跌，因葡萄牙和欧盟就救助该国最大上市银行的计划达成一致，且美股标普500指数上涨反映全球经济基调改善，降低对黄金的避险买需。
黄金在过去六个交易日中有五日下跌，此前美国公布一连串令人鼓舞的经济数据，包括上周公布第二季经济增长强劲，促使投资者卖出黄金。
“如未来几个月公布的经济数据良好，很可能令升息的议题再次被提到美联储的议事日程上，这应该会降低黄金和白银的相对吸引力，且阻止价格大涨，”德国商业银行商品研究部主管Eugen Weinberg说。
1810 GMT，现货金 下滑0.4%，报每盎司1,288.26美元。
周一，标普500指数上升，因投资者对葡萄牙避免该国主要银行之一圣灵银行倒闭的消息表示欢迎。
在实货市场方面，夏季季节性清淡期，买需依然迟滞，许多消费者预期金价将进一步下降。
中国黄金价格较全球指标黄金升水持稳在每盎司约3美元，今年稍早升水超过20美元。亚洲其他地区的升水在过去几周基本持稳。
现货银 下滑0.4%，报每盎司20.19美元，现货铂金 涨0.3%，报每盎司1,458.75美元，现货钯金 跌1.1%，报每盎司852.22美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 利棣儿；审校 母红)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。