版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 5日 星期二 03:19 BJT

全球金市：金价下跌，受累于美股上涨和葡萄牙银行救助计划

* 黄金在过去六个交易日中有五日下跌

* 葡萄牙和欧盟就圣灵银行救助计划达成一致

* 亚洲实货需求不振

路透纽约/伦敦8月4日 - 金价周一下跌，因葡萄牙和欧盟就救助该国最大上市银行的计划达成一致，且美股标普500指数上涨反映全球经济基调改善，降低对黄金的避险买需。

黄金在过去六个交易日中有五日下跌，此前美国公布一连串令人鼓舞的经济数据，包括上周公布第二季经济增长强劲，促使投资者卖出黄金。

“如未来几个月公布的经济数据良好，很可能令升息的议题再次被提到美联储的议事日程上，这应该会降低黄金和白银的相对吸引力，且阻止价格大涨，”德国商业银行商品研究部主管Eugen Weinberg说。

1810 GMT，现货金 下滑0.4%，报每盎司1,288.26美元。

周一，标普500指数上升，因投资者对葡萄牙避免该国主要银行之一圣灵银行倒闭的消息表示欢迎。

在实货市场方面，夏季季节性清淡期，买需依然迟滞，许多消费者预期金价将进一步下降。

中国黄金价格较全球指标黄金升水持稳在每盎司约3美元，今年稍早升水超过20美元。亚洲其他地区的升水在过去几周基本持稳。

现货银 下滑0.4%，报每盎司20.19美元，现货铂金 涨0.3%，报每盎司1,458.75美元，现货钯金 跌1.1%，报每盎司852.22美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化

(编译 利棣儿；审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐