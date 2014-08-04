美国债市：公债收益率下滑，因对美国通胀的忧虑降低

* 中期公债上涨

* 就业数据缓和通胀忧虑

* 策略师预期美联储没有提早升息的压力

路透纽约8月4日 - 美国公债价格周一小涨，投资者对美国联邦储备理事会(美联储/FED)决策者将较预期更早升息的忧虑减退。

公债周五已上涨，当天美国7月就业数据显示平均时薪持平，失业率升至6.2%。

该数据缓和对通胀的忧虑。通胀上升可能引发利率攀升和公债价格下跌。

周一，中长期美债上涨，三年期至七年期公债是焦点所在，Voya Investment Management投资组合经理Jake Lowery说。

“中期公债持续上涨，延续周五的涨势。市场似乎对上周美联储政策声明和失业率上升感到宽慰，”Lowery说，“一段时间内市场的波动可能不大。”

周五公布的路透调查显示，美国大多数初级交易商认为美联储不会在明年下半年前升息，多数交易商预计美联储将保持联邦基金利率目标区间，而不是某个特定目标。

Prudential Fixed Income首席投资策略师Robert Tipp表示，美联储决策者面临的提早升息的压力不大，因为美国经济温和增长，而欧洲在应对高失业率和低增长困境。

“欧元区目前的形势与美国2008年或2009年的处境类似，”Tripp表示，“未来两三年，欧洲央行将双脚踩在油门踏板上，努力使经济增长加速。如果欧元区利率成本处于异常低的水平，那么，将给美国利率施加一定的地心引力。”

德国10年期公债收益率报约1.14%，而美国10年期公债收益率报约2.5%，是前者的逾两倍，Tipp说。

纽约尾盘，10年期美国公债 价格涨5/32，收益率从周五的2.495%下降至2.49%。30年期公债 价格升3/32，收益率报3.29%。

在中期公债中，七年期公债 涨4/32，收益率从周五的2.15%降至2.14%。

Lowery说，投资者的买入模式在改变，长债的需求有所下降。这种购买模式使个年期公债收益率差收窄。

“过去几个月，收益率曲线持续趋平，30年期公债总体跑赢其他年期的公债，”他说，“是因为有一些强劲需求，看到需求是来自外国央行和一些大型货币基金经理。这些买盘在过去一周左右似乎有所放缓。”

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-02/32 (+) 0.472

五年期公债 99-28/32 (+03/32) 1.655

10年期公债 100-03/32 (+05/32) 2.489

30年期公债 101-17/32 (+02/32) 3.294(完)

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