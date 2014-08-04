纽约期市：期棉上涨，受商品价格普涨和低吸买盘带动

路透纽约8月4日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一连续第二日上涨，受助于农产品价格普涨，以及棉花在上周跌至五年低位后有低吸买盘。

指标ICE-12月期棉合约 收高0.97美分，报每磅64.24美分。

追踪19种商品表现的汤森路透/核心商品CRB指数 攀升0.6%，由谷物市场领涨。原油和铜等工业商品也上升。

上月美国农业部称，预期2014/15作物年度末美国棉花库存将升至约500万包的六年高位，全球棉花库存将增至约1.06亿包的纪录高位后，期棉稳步下滑。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)