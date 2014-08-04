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亚洲 | 2014年 8月 5日 星期二 05:07 BJT

韩国数据: 7月外汇储备连续第13个月上升

路透首尔8月5日 - 韩国央行周二公布的数据显示，7月外汇储备连续第13个月上升，至3,680.3亿美元纪录新高。

7月升幅为14.8亿美元，是12月来最小的月度升幅。

央行将外汇储备温和增长归因于外汇储备中的货币升值，但央行没有给出外汇储备的内容细节。

下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元)： 　 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

368.03 366.55 360.91 355.85 354.34 351.79 348.39(完) 浏览韩国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] (编译 利棣儿；审校 母红)
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