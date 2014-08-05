表格：澳洲6月经季调贸易收支为逆差16.83亿澳元，好于预期

美国股市：开盘上涨，因科技股和银行股上扬
道琼工业指数上扬70.22点，或0.34%，至20,523.47点；标准普尔500指数升6.51点，或0.28%，至2,335.46点；纳斯达克指数涨17.13点，或0.3%，至5,822.28点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透悉尼8月5日 - 澳洲统计局周二公布，6月经季节调整后商品/服务贸易收支为逆差16.83亿澳元，路透调查预估为逆差19.00亿澳元。
6月经季节调整后商品/服务出口较前月持平，进口下滑1%。
以下为详细数据(单位为10亿澳元):
6月
整体出口 26.620
整体进口 28.302
商品与服务贸易收支 -1.683
浏览统计局相关数据，请点击：(www.abs.gov.au)(完) (编译 徐文焰；审校 王兴亚)
道琼工业指数上扬70.22点，或0.34%，至20,523.47点；标准普尔500指数升6.51点，或0.28%，至2,335.46点；纳斯达克指数涨17.13点，或0.3%，至5,822.28点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。