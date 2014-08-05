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货币新闻 | 2014年 8月 5日 星期二 09:38 BJT

表格：澳洲6月经季调贸易收支为逆差16.83亿澳元，好于预期

路透悉尼8月5日 - 澳洲统计局周二公布，6月经季节调整后商品/服务贸易收支为逆差16.83亿澳元，路透调查预估为逆差19.00亿澳元。

6月经季节调整后商品/服务出口较前月持平，进口下滑1%。

以下为详细数据(单位为10亿澳元):

6月

整体出口 26.620

整体进口 28.302

商品与服务贸易收支 -1.683

浏览统计局相关数据，请点击：(www.abs.gov.au)(完) (编译 徐文焰；审校 王兴亚)
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