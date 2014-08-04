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亚洲 | 2014年 8月 5日 星期二 07:11 BJT

重发-****日韩经济指标预测--8月5日-8月12日****

(重发以调整标题格式)
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    
   
    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段     预估值      前值 
    
    8月4日当周
    
    8月5日(二)
    暂无重要经济数据公布
    
    8月6日(三)
    0500 日本同时指标(较前月)                          6月          --        持平
             领先指标(较前月)                                       --        -0.8
    2350 日本外汇储备(亿美元)                          7月          --      12,839
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     前周          --  净卖出3,020
         外资购买日本股票(亿日圆)                                   --  净买入2,045
    
    8月7日(四)
    2350 日本银行放贷(较上年同期)                      7月          --       +2.3%
    2350 日本未经季节调整经常帐(亿日圆)                6月    赤字3,243  盈余5,228
    
    8月8日(五)
    0500 日本服务业景气判断指数                        7月          --        47.7
    
    
    8月11日当周
    
    8月11日(一)
    0500 日本消费者信心指数                            7月          --         41.1
    2350 日本企业物价指数(较前月)                      7月          --        +0.2%
                         (较上年同期)                               --        +4.6% 
    
    8月12日(二)
    0430 日本工业生产                              6月修正值        --        -3.3%
             产能利用率(较前月)                        6月          --        -0.7%
    2100 韩国出口物价(较上年同期)                      7月          --       -10.6%
             进口物价(较上年同期)                                   --        -8.8%
    2300 韩国失业率                                    7月          --         3.6%
    2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季)               第二季       -1.8%       +1.6%
                              (环比年率)                          -7.1%       +6.7% 
    (完)
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