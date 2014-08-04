《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月4日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 47.65 +1.12 +2.41 1823091
搜狐 56.37 +0.55 +0.99 311492
网易 83.41 +1.20 +1.46 401587
百度 218.90 +6.52 +3.07 3411673
台湾
台湾积体电路 20.51 +0.31 +1.53 2694873
联电 2.15 -0.03 -1.38 405295
日月光 6.23 +0.18 +2.98 409310
硅品精密 6.89 +0.12 +1.77 1117825
和信超媒体 1.02 -0.01 -0.97 82079
友达 4.55 +0.05 +1.11 68101
中华电信 30.60 -0.12 -0.39 32766
台湾国际航电 55.08 +0.56 +1.03 1325446
香港
中国移动 54.94 +0.40 +0.73 175789
中国联通 17.56 +0.35 +2.03 92489
中国电信 55.50 +0.12 +0.22 14017
中芯国际 4.55 +0.07 +1.56 32098
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 50
(完)
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(整理 郑茵)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。