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市场报道 | 2014年 8月 5日 星期二 06:09 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月4日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 47.65 +1.12 +2.41 1823091

搜狐 56.37 +0.55 +0.99 311492

网易 83.41 +1.20 +1.46 401587

百度 218.90 +6.52 +3.07 3411673

台湾

台湾积体电路 20.51 +0.31 +1.53 2694873

联电 2.15 -0.03 -1.38 405295

日月光 6.23 +0.18 +2.98 409310

硅品精密 6.89 +0.12 +1.77 1117825

和信超媒体 1.02 -0.01 -0.97 82079

友达 4.55 +0.05 +1.11 68101

中华电信 30.60 -0.12 -0.39 32766

台湾国际航电 55.08 +0.56 +1.03 1325446

香港

中国移动 54.94 +0.40 +0.73 175789

中国联通 17.56 +0.35 +2.03 92489

中国电信 55.50 +0.12 +0.22 14017

中芯国际 4.55 +0.07 +1.56 32098

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 50

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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(整理 郑茵)
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