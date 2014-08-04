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亚洲 | 2014年 8月 5日 星期二 06:14 BJT

《日本重要政经日程》--8月5日

(除特别说明外，均为GMT时间)

0130 - 标售10年期公债

0530 - 丸红株式会社 公布季报

0600 - 丰田汽车 公布季报

0600 - 出光兴产 公布季报

0630 - Cosmo Oil 公布季报

0640 - 三得利食品国际 公布季报

0730 - 昭和壳牌石油 公布季报

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 孙茉莉)
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