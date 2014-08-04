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亚洲 | 2014年 8月 5日 星期二 06:29 BJT

****澳新经济指标预测--8月5日-8月12日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:           
            
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值 
    
    8月4日当周
    
    8月4日-5日
    2330  澳洲AIG服务业指数                            7月              --        47.6
    
    8月5日(二)
    0130  澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)                6月          逆差19   逆差19.11
             商品/服务进口                                              --       -1.0%
             商品/服务出口                                              --       -5.0%
    0430  澳洲央行利率决议                             8月            2.5%        2.5%
    2245  新西兰HLFS失业率                           第二季           5.8%        6.0%
                HLFS就业增长(较前季)                                 +0.7%       +0.9%
                HLFS就业参与率                                       69.3%       69.3%
          新西兰劳工成本指数(较上季)                                 +0.4%       +0.3%
                            (较上年同期)                             +1.6%       +1.6%
    
    8月6日-7日
    2330  澳洲AIG建筑业指数                           7月               --          52
    
    8月7日(四)
    0130  澳洲就业人数(万人)                          7月          增加1.2    增加1.59
              全职就业人数(万人)                                        --    减少0.38
              就业参与率                                             64.7%       64.7%
              失业率                                                  6.0%        6.0%
    
    8月8日(五)
    0130  澳洲房屋融资                                6月            +0.5%        持平
              投资性房屋融资                                            --       -0.9%
    
    8月10日(日)
    2245 新西兰电子卡零售销售(较上月)                 7月               --        持平
                             (较上年同期)                               --       +4.0% 
    
    8月11日当周
    
    8月10日-13日
    2200 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月)              7月               --          --
                            (较上年同期)                                --          --
    
    8月11日(一)
    暂无重要经济数据公布
    
    8月12日(二)
    0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数                7月               --       正2.0
                          企业信心指数                                  --        正8 
(完)
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