美国与加拿大经济指标预测--8月5日-8月12日****

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
8月4日当周
8月5日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月2日当周 -- +0.2%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月2日当周 -- +3.0%
1345 美国Markit服务业PMI 7月终值 -- 61.0
Markit综合PMI -- 61.0
1400 美国工厂订单(较上月) 6月 +0.6% -0.5%
耐久财订单(较上月) 6月修正值 -- +0.7%
扣除运输的耐久财订单(较上月) -- +0.8%
扣除国防的耐久财订单(较上月) -- +0.7%
扣除飞机的非国防资本财订单(较上月) -- +1.4%
1400 美国IBD消费者信心指数 8月 -- 45.6
1400 美国ISM非制造业指数 7月 56.3 56.0
ISM非制造业企业活动指数 58.1 57.5
ISM非制造业雇佣指数 -- 54.4
ISM非制造业新订单指数 -- 61.2
ISM非制造业物价指数 -- 61.2
8月6日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 7月30日当周 -- 341.7
再融资指数 -- 1,326.4
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 6月 逆差447 逆差444
1230 加拿大国际贸易收支(亿加元) 6月 持平 逆差1.5
8月7日(四)
-- 美国ICSC月度连锁店销售 7月 -- +5.9%
1230 加拿大建筑许可(较前月) 6月 -2.0% +13.8%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月2日当周 30.5 30.2
四周均值(万人) -- -- 29.725
续请失业金人数(万人) 7月26日当周 251.2 253.9
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 7月 -- 49.7
经季节调整的Ivey采购经理人指数(PMI) 53.0 46.9
1900 美国消费者信贷(亿美元) 6月 增加185.5 增加196
8月8日(五)
-- 美国达拉斯联邦储备银行PCE物价指数 6月 -- +2.5%
1230 加拿大就业变动(万人) 7月 增加2.0 减少0.94
失业率 7.1% 7.1%
就业参与率 66.10% 66.10%
1230 美国非农生产率 第二季初值 +1.5% -3.2%
美国单位劳工成本 +1.4% +5.7%
1400 美国批发(趸售)库存(较前月) 6月 +0.6% +0.5%
趸售销售(较前月) +0.5% +0.7%
8月11日当周
8月11日(一)
1215 加拿大房屋开工年率(万户) 7月 -- 19.82
8月12日(二)
1130 美国NFIB小企业信心指数 7月 -- 95.00
1800 美国联邦预算(亿美元) 7月 赤字825 盈余710
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 杜明霞；审校 张涛)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。