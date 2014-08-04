《独家新闻》欧洲考虑将改革的主导权交还给希腊

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
**注重经济增长，而不是财政紧缩**
撤走三驾马车，将标志着在希腊强推经济改革的模式结束。不光是希腊国内，欧洲议会也有许多人批评这种模式太过粗暴。
三驾马车将于9月在巴黎举行会谈时开始对希腊援助工作进行一项重要的审查，此前希腊提意见称，在雅典进行的冗长审计打击了希腊的士气。
关键点在于，新的希腊改革计划将侧重“经济增长和就业”，而不是预算节约。
新的六年计划的推出将能让欧洲央行撤出。决策者认为欧洲央行肩负着银行监管者的新职能，已不再适合充当三驾马车之一的角色。
不过，这个计划的落实需要克服一些障碍。
首先，如果希腊需要新资金，比如，如果支撑银行业的成本增加，希腊可能需要全面援助。
“如果需要额外的公共资金，欧洲没有一家议会将会批准，”前述第一位官员称。
希腊官员认为可以避免再次需要外界援助。
“我们不想要新的财政紧缩计划。我们不想要新资金，”希腊政府一位高级官员对路透表示。“我们想要的是任何注重经济增长和就业的计划。”(完)
(编译 郑茵/李爽/孙茉莉/白云; 审校 杜明霞/张荻/张涛)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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