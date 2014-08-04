《独家新闻》欧洲考虑将改革的主导权交还给希腊

**注重经济增长，而不是财政紧缩**

撤走三驾马车，将标志着在希腊强推经济改革的模式结束。不光是希腊国内，欧洲议会也有许多人批评这种模式太过粗暴。

三驾马车将于9月在巴黎举行会谈时开始对希腊援助工作进行一项重要的审查，此前希腊提意见称，在雅典进行的冗长审计打击了希腊的士气。

关键点在于，新的希腊改革计划将侧重“经济增长和就业”，而不是预算节约。

新的六年计划的推出将能让欧洲央行撤出。决策者认为欧洲央行肩负着银行监管者的新职能，已不再适合充当三驾马车之一的角色。

不过，这个计划的落实需要克服一些障碍。

首先，如果希腊需要新资金，比如，如果支撑银行业的成本增加，希腊可能需要全面援助。

“如果需要额外的公共资金，欧洲没有一家议会将会批准，”前述第一位官员称。

希腊官员认为可以避免再次需要外界援助。

“我们不想要新的财政紧缩计划。我们不想要新资金，”希腊政府一位高级官员对路透表示。“我们想要的是任何注重经济增长和就业的计划。”(完)