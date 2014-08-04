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债券 | 2014年 8月 5日 星期二 07:10 BJT

美股业绩：美国国际集团季度获利优于预期，因业务强劲增长

综合成本率低于100%，说明承保业务实现盈利，意味着保险商获得的保费收入比理赔支付额高。

“综合成本率终于降到100%之下了，”Drexel Hamilton的分析师Gloria Vogel说。“不过，事故年度综合成本率同比略有恶化，费用率仍然较高。”

此外，AIG称已同意支付9.6亿美元现金用于和解2008年和2009年的诉讼，投资者在这些诉讼中指控AIG在金融危机前误导他们对公司财务状况的了解。

AIG季度业绩中还计入了将其飞机租赁业务出售给AerCap Ireland Limited的影响。AIG出售旗下International Lease Finance Corp(ILFC)获得14亿美元税后收益。

截至6月30日的第二季，AIG净利增至30.7亿美元，合每股盈余2.10美元，上年同期为27.3亿美元和1.84美元。

同期营运利润为18.3亿美元，合每股盈余1.25美元，高于上年同期的1.12美元，并超过汤森路透I/B/E/S统计的分析师预估均值1.05美元。(完) (编译 白云; 审校 郑茵)
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