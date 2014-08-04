美股业绩：美国国际集团季度获利优于预期，因业务强劲增长

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
综合成本率低于100%，说明承保业务实现盈利，意味着保险商获得的保费收入比理赔支付额高。
“综合成本率终于降到100%之下了，”Drexel Hamilton的分析师Gloria Vogel说。“不过，事故年度综合成本率同比略有恶化，费用率仍然较高。”
此外，AIG称已同意支付9.6亿美元现金用于和解2008年和2009年的诉讼，投资者在这些诉讼中指控AIG在金融危机前误导他们对公司财务状况的了解。
AIG季度业绩中还计入了将其飞机租赁业务出售给AerCap Ireland Limited的影响。AIG出售旗下International Lease Finance Corp(ILFC)获得14亿美元税后收益。
截至6月30日的第二季，AIG净利增至30.7亿美元，合每股盈余2.10美元，上年同期为27.3亿美元和1.84美元。
同期营运利润为18.3亿美元，合每股盈余1.25美元，高于上年同期的1.12美元，并超过汤森路透I/B/E/S统计的分析师预估均值1.05美元。(完) (编译 白云; 审校 郑茵)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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