美股业绩：美国国际集团季度获利优于预期，因业务强劲增长

综合成本率低于100%，说明承保业务实现盈利，意味着保险商获得的保费收入比理赔支付额高。

“综合成本率终于降到100%之下了，”Drexel Hamilton的分析师Gloria Vogel说。“不过，事故年度综合成本率同比略有恶化，费用率仍然较高。”

此外，AIG称已同意支付9.6亿美元现金用于和解2008年和2009年的诉讼，投资者在这些诉讼中指控AIG在金融危机前误导他们对公司财务状况的了解。

AIG季度业绩中还计入了将其飞机租赁业务出售给AerCap Ireland Limited的影响。AIG出售旗下International Lease Finance Corp(ILFC)获得14亿美元税后收益。

截至6月30日的第二季，AIG净利增至30.7亿美元，合每股盈余2.10美元，上年同期为27.3亿美元和1.84美元。