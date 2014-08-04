基金产业：PIMCO总回报基金连续第15个月呈现资金净流出--晨星

路透纽约8月4日 - 全球最大的债券基金Pimco总回报基金7月连续第15个月呈现资金净流出，不过流出规模较前几个月大幅下降。

投资研究机构晨星(Morningstar)周一表示，葛罗斯掌管的这支基金7月净流出8.3亿美元，为一年多前开始净流出以来，首次月度流出规模低于10亿美元。

数据显示，这支基金自2013年5月以来已流出资金约650亿美元。截至上月底，该基金资产规模为2,230亿美元，低于2013年4月所及高点2,929亿美元。

据晨星数据，该基金7月回报率为负0.52%，落后于90%的同类基金。截至上周五，该基金今年累计涨3.16%，落后于77%的同类基金。

分析师之前表示，由于回报低，所以去年开始资金流出。2013年该基金下跌1.9%，为近20年来最差表现。葛罗斯与前联合首席投资官埃里安(Mohamed El-Erian)的公开不和，也加剧了投资者的不安。(完) (编译 李爽 审校 张若琪)