基金产业：PIMCO总回报基金连续第15个月呈现资金净流出--晨星

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透纽约8月4日 - 全球最大的债券基金Pimco总回报基金7月连续第15个月呈现资金净流出，不过流出规模较前几个月大幅下降。
投资研究机构晨星(Morningstar)周一表示，葛罗斯掌管的这支基金7月净流出8.3亿美元，为一年多前开始净流出以来，首次月度流出规模低于10亿美元。
数据显示，这支基金自2013年5月以来已流出资金约650亿美元。截至上月底，该基金资产规模为2,230亿美元，低于2013年4月所及高点2,929亿美元。
据晨星数据，该基金7月回报率为负0.52%，落后于90%的同类基金。截至上周五，该基金今年累计涨3.16%，落后于77%的同类基金。
分析师之前表示，由于回报低，所以去年开始资金流出。2013年该基金下跌1.9%，为近20年来最差表现。葛罗斯与前联合首席投资官埃里安(Mohamed El-Erian)的公开不和，也加剧了投资者的不安。(完) (编译 李爽 审校 张若琪)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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