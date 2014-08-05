路透调查：日本央行料维持既有资产购买计划，并保持乐观经济评估

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
即便是在近期的不佳数据出炉之后，黑田东彦依然保持乐观。他上周表示，虽然出口增长仍乏力，但将会随着全球经济升温而复苏。
不过石田浩二等几名央行审议委员上周警告称，结构性问题可能进一步拖延出口反弹的时间，凸显出央行官员对日本脆弱经济复苏的担忧日益加深。
央行政策委员会内部可能会展开激烈辩论，围绕的重点是究竟要把政策焦点放在出口与产出疲弱，还是放在全球经济复苏前景方面。
国内需求表现强韧，让日本央行暂时可以不必理会出口疲弱的影响，但一些分析师警告称，汽车等大件商品的国内销售情况还需要更长时间，才能从增税的冲击中恢复。
一项路透调查显示，分析师预期日本第二季国内生产总值(GDP)环比年率为萎缩7.1%。该数据将于8月13日出炉。
一些民间行业的分析师称，第二季经济出现这样大幅度的萎缩，可能意味着当前财年的经济增长率会远低于央行目前预期的1.0%。(完)
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。