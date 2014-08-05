路透调查：日本央行料维持既有资产购买计划，并保持乐观经济评估

即便是在近期的不佳数据出炉之后，黑田东彦依然保持乐观。他上周表示，虽然出口增长仍乏力，但将会随着全球经济升温而复苏。

不过石田浩二等几名央行审议委员上周警告称，结构性问题可能进一步拖延出口反弹的时间，凸显出央行官员对日本脆弱经济复苏的担忧日益加深。

央行政策委员会内部可能会展开激烈辩论，围绕的重点是究竟要把政策焦点放在出口与产出疲弱，还是放在全球经济复苏前景方面。

国内需求表现强韧，让日本央行暂时可以不必理会出口疲弱的影响，但一些分析师警告称，汽车等大件商品的国内销售情况还需要更长时间，才能从增税的冲击中恢复。

一项路透调查显示，分析师预期日本第二季国内生产总值(GDP)环比年率为萎缩7.1%。该数据将于8月13日出炉。