版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 5日 星期二 08:02 BJT

中港个股：万科前七月销售1,142亿元，同比增长17%

路透上海8月5日 - 中国最大房地产企业--万科 周二公告称，前七个月公司累计实现销售面积958.0万平方米，销售金额1,142.3亿元人民币，分别同比增长14.8%和17.0%。

公告并显示，7月份公司实现销售面积136.7万平方米，销售金额133.2亿元。

万科并称，近一个月公司新增项目两个，即南昌青云谱港都项目和嘉兴城南路东地块项目，合计须支付地价款约2.2亿元。

万科A股周一收报9.95元，过去一个月累计上涨约17.5%。（完）

欲了解详情，可点选深圳证交所网站 here (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐