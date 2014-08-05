中港个股：万科前七月销售1,142亿元，同比增长17%

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透上海8月5日 - 中国最大房地产企业--万科 周二公告称，前七个月公司累计实现销售面积958.0万平方米，销售金额1,142.3亿元人民币，分别同比增长14.8%和17.0%。
公告并显示，7月份公司实现销售面积136.7万平方米，销售金额133.2亿元。
万科并称，近一个月公司新增项目两个，即南昌青云谱港都项目和嘉兴城南路东地块项目，合计须支付地价款约2.2亿元。
万科A股周一收报9.95元，过去一个月累计上涨约17.5%。（完）
欲了解详情，可点选深圳证交所网站 here (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。