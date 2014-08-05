《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月5日

*工商时报：

--总投资额达2,841亿台币的台塑六轻五期撤案。台塑 公司代表昨日在环保署环评大会，突然提出撤销六轻五期开发计画，以换取4.8、4.9期以"环境差异影响分析报告"进行审查，争取早日通过环评；大会最后决议，台塑只要厘清污染排放数据，六轻4.8、4.9期将可望续审。

--行政院长江宜桦昨日表示，为避免类似高雄气爆再重演憾事，中央决成立10人谘询小组，进行公共管线安全管理，他决定汇整全国地下管线资料，建置完整系统规划，至于是否全国管线进一步统整管理，由谘询委员决定，但确定不另立专法。

--高雄地检署昨晚间前往李长荣 化工大社厂及华运仓储前镇厂执行搜索。对此，荣化、华运仓储证实，检调确有派员前往公司，要求提供相关资料，公司一切依法配合。高雄地检署4日上午由检察官谢肇晶会同金属专家，二度勘验凯旋、二圣路口的气爆现场的箱涵内管线，因确认有疑似泄气点，晚上发动搜索。

--行政院今日将召开2015年度中央政府总预算案第一次全体委员会议，其中岁出岁入双双正成长，今天将拍板公共建设采扩张性正成长，维持台湾经济复苏力道，规模可望超过1,900亿台币，在各项政务中属逆势成长7-8%。

--引导资金投入国家重大公共工程，财政部考虑用证券化。财政部今日将邀请国发会、金管会、各金融公会、建商、学者及律师等讨论促参案办理信托及证券化的配套方案，其中主要是民间担任促参案证券化创始机构的信评标准、信用增强机制等。

*经济日报：

--外资昨日在台股现货买超11.04亿台币，但在期货增持2,432口空单，净空单达8,561口，创今年2月11日以来新高；分析师表示，外资"买现货、空期货"的两手策略着眼避险，后市震荡洗盘风险恐将加剧。

--华运仓储乙烯、丙烯供应给荣化等七家石化厂，停止泵送原料后，部分厂商昨日已开始减产，以亚聚 、中石化 、荣化幅度较大，总营业损失每周逾2亿台币。

--台商中荣金属发生粉尘爆炸事故后，大陆国务院安全生产委员会昨天发文各地，要求立即对辖区内有铝镁粉尘爆炸危险的企业进行全面盘查。受爆炸事故影响，茂迪 、鸿海 、鸿准 等昆山当地台商应官方要求进行工安检查，鸿海、鸿准昆山厂区已暂时停工。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。