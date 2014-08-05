香港金融：金管局再向市场注资23.6亿港元，因港元触及强方兑换保证

金管局副总裁彭醒棠此前称，近期港元需求增加，主要是由于一般商业活动所导致，包括H股派发股息、跨境并购活动以及新股上市，但与即将开通的沪港通无关。

根据香港现行的联系汇率制度，港元兑美元的兑换汇率为7.80港元兑1美元。金管局会在7.75港元兑1美元的汇率水平时，从持牌银行买入美元；当触及7.85港元的弱方保证时，会卖出美元，从而让强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作。（完） (记者 赵红梅; 审校 杨淑祯)