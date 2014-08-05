香港金融：金管局再向市场注资23.6亿港元，因港元触及强方兑换保证

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透香港8月5日 - 据路透报价网页 显示，香港金融管理局（HKMA）周二早间再度向市场注资23.64亿港元，这是因为港元触及强方兑换保证。
本次注资后，银行体系结余周四（8月7日）将增至2,380.25亿港元。香港时间08:02，港元兑美元 报7.7500，紧贴强方兑换保证水平7。
金管局副总裁彭醒棠此前称，近期港元需求增加，主要是由于一般商业活动所导致，包括H股派发股息、跨境并购活动以及新股上市，但与即将开通的沪港通无关。
根据香港现行的联系汇率制度，港元兑美元的兑换汇率为7.80港元兑1美元。金管局会在7.75港元兑1美元的汇率水平时，从持牌银行买入美元；当触及7.85港元的弱方保证时，会卖出美元，从而让强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作。（完） (记者 赵红梅; 审校 杨淑祯)
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路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。