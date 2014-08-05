《台湾重要政经日程》--8月5日

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
===================今日重要政经消息============================= 8/5(二)
--08:30 主计总处公布7月消费者物价指数(CPI)年增率，上月年增1.64%。
--14:00 中信金控 举行投资人说明会。
--16:10 央行公布7月末外汇存底，上月底为4,234.54亿美元。 ================================================================
8/7(四)
--16:00 财政部公布7月出口金额，上月年增率为1.2%。
--宏基 业绩说明会。
8/8(五)
--12:30 台湾央行标售两年期定存单，金额为200亿台币。
8/11(一)
--14:30 和硕 投资人说明会。
8/13(三)
--12:30 央行代财政部标售103/8期国库券，金额预定200亿台币，天期为182天。
8/15(五)
--17:00 主计总处公布第二季GDP统计值，概估值为成长3.84%。
8/20(三)
--16:00 经济部公布7月外销订单，上月年增率为10.6%。
--16:10 央行公布第二季经常帐，上季初值为顺差154.9亿美元。
8/22(五)
--8:30 主计总处公布7月季调失业率，上月为3.97%。
8/25(一)
--16:00 经济部公布7月工业生产指数，上月年增率为8.63%。
--16:10 央行公布7月M2年增率，上月为年增5.74%。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
9/23(二)
--12:30 央行代财政部标售103/13期公债金额预定400亿台币，年期为10年期。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
11/29(六)
--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。
注：*代表新增内容。(完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
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