《香港报摘》--经济日报8月5日

* 头版头条：

--滙丰控股 昨公布中期业绩，按列帐基准的税前利润按年跌12%至123.4亿美元（约956亿港元），为09年以后中期业绩再度下跌。 管理层预测英美两国快加息，明年收入可回升。

* 其他：

--恒生银行 上半年净息差较去年底收窄2点子至1.79厘，副董事长兼行政总裁李慧敏昨坦言，下半年净息差有压力，而内地经济放缓或令市场坏帐问题恶化。

--上市过程中，万洲 授予万隆的一笔入帐估值4.2亿美元（约33亿港元）、5.7亿股的股权激励安排惹争议。 万隆强调，获发股份只是将「历史上扭曲的价值做公平」。

--中资银行续有新优惠吸定存，南洋商业银行针对8月生日的客户，叙造300天（约10个月）的特惠息3.15厘，入场费10万元人民币。

--董事长仍在失踪的诺奇 昨公布，受近期事态发展影响，公司未能按原定计划今日派发末期股息，董事会正审阅及考虑派发末期股息。

--中外运 公布截至今年6月底止中期业绩，股东应占溢利大升逾5.2倍，至约1,001万美元（约7,807万港元），每股盈利0.25美分，不拟派中期息。

--绿城中国 发盈警，预期截至6月底的半年综合净利润按年减少逾65%。主要因去年曾进行1宗收购交易，产生收益7.04亿元人民币，期内并无类似收益。

--和记电讯香港 旗下「3香港」上月取消限速3G的68元无限数据计划，和电营运总裁陈婉真称，整合月费组合，可让客户体验优质的网络速度，将加强宣传旗下4G计划。 （完）

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