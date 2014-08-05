中国保险：上半年实现原保险保费收入1.15万亿元，同比增长20.78%--保监会

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透北京8月5日 - 中国保险监督管理委员会公布，今年上半年，保险业实现原保险保费收入11,488.72亿元人民币，同比增长20.78%。
保监会网站周一稍晚发布的最新报告显示，上半年产险公司原保险保费收入3,817.34亿元，同比增长16.74%；寿险公司原保险保费收入7,671.30亿元，同比增长22.89%。
报告称，上半年保险业总资产93,737.15亿元，较年初增长13.09%；净资产9,822.75亿元，较年初增长15.91%。
报告并显示，保险业上半年赔款和给付支出3,531.62亿元，同比增长19.21%。其中，产险业务赔款1,713.17亿元，同比增长14.65%；寿险业务给付1,501.52亿元，同比增长21.32%；健康险业务赔款和给付257.65亿元，同比增长42.12%。
在资金运用方面，保险行业上半年资金运用余额85,906.64亿元，较年初增长11.75%。其中，银行存款25,618.46亿元，占比29.82%；债券35,635.76亿元，占比41.48%。
此前有消息称，中国保监会向保险资管公司下发《项目资产支持计划试点业务监管口径》，使得险资参与项目资产支持计划有规可依，这或将成为中国保险资产管理公司新的利润点。（完）
(发稿 李贺; 审校 曾祥进)
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。