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亚洲 | 2014年 8月 5日 星期二 08:21 BJT

中国保险：上半年实现原保险保费收入1.15万亿元，同比增长20.78%--保监会

路透北京8月5日 - 中国保险监督管理委员会公布，今年上半年，保险业实现原保险保费收入11,488.72亿元人民币，同比增长20.78%。

保监会网站周一稍晚发布的最新报告显示，上半年产险公司原保险保费收入3,817.34亿元，同比增长16.74%；寿险公司原保险保费收入7,671.30亿元，同比增长22.89%。

报告称，上半年保险业总资产93,737.15亿元，较年初增长13.09%；净资产9,822.75亿元，较年初增长15.91%。

报告并显示，保险业上半年赔款和给付支出3,531.62亿元，同比增长19.21%。其中，产险业务赔款1,713.17亿元，同比增长14.65%；寿险业务给付1,501.52亿元，同比增长21.32%；健康险业务赔款和给付257.65亿元，同比增长42.12%。

在资金运用方面，保险行业上半年资金运用余额85,906.64亿元，较年初增长11.75%。其中，银行存款25,618.46亿元，占比29.82%；债券35,635.76亿元，占比41.48%。

此前有消息称，中国保监会向保险资管公司下发《项目资产支持计划试点业务监管口径》，使得险资参与项目资产支持计划有规可依，这或将成为中国保险资产管理公司新的利润点。（完）

(发稿 李贺; 审校 曾祥进)
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