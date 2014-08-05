中国保险：上半年实现原保险保费收入1.15万亿元，同比增长20.78%--保监会

报告并显示，保险业上半年赔款和给付支出3,531.62亿元，同比增长19.21%。其中，产险业务赔款1,713.17亿元，同比增长14.65%；寿险业务给付1,501.52亿元，同比增长21.32%；健康险业务赔款和给付257.65亿元，同比增长42.12%。

在资金运用方面，保险行业上半年资金运用余额85,906.64亿元，较年初增长11.75%。其中，银行存款25,618.46亿元，占比29.82%；债券35,635.76亿元，占比41.48%。

此前有消息称，中国保监会向保险资管公司下发《项目资产支持计划试点业务监管口径》，使得险资参与项目资产支持计划有规可依，这或将成为中国保险资产管理公司新的利润点。（完）