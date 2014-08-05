《新兴市场重要经济事件预告》--8月5日-8月12日

(除特别说明外，均为GMT时间)

8月5日(二)

孟买--印度央行公布两个月一次的货币政策回顾(0530)。

8月6日(三)

曼谷--泰国央行召开货币政策委员会会议。

8月7日(四)

新德里--美国国防部长哈格尔访问印度(至8月10日)。他将会见印度财长杰特利、国家安全顾问Ajit Kumar Doval以及印度外长Sushma Swaraj。

利马--秘鲁央行公布利率决议。

卢萨卡--赞比亚央行举行货币政策会议。

贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执行理事会会议。

8月8日(五)

暂无重要经济事件预告。

8月9日(六)

缅甸奈比多--东盟(东协,ASEAN)在缅甸举行地区论坛(至8月10日)。

8月11日(一)

暂无重要经济事件预告。

8月12日(二)

布达佩斯--匈牙利央行召开货币政策委员会会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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