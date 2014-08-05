《新兴市场重要经济事件预告》--8月5日-8月12日

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
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8月5日(二)
孟买--印度央行公布两个月一次的货币政策回顾(0530)。
8月6日(三)
曼谷--泰国央行召开货币政策委员会会议。
8月7日(四)
新德里--美国国防部长哈格尔访问印度(至8月10日)。他将会见印度财长杰特利、国家安全顾问Ajit Kumar Doval以及印度外长Sushma Swaraj。
利马--秘鲁央行公布利率决议。
卢萨卡--赞比亚央行举行货币政策会议。
贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执行理事会会议。
8月8日(五)
暂无重要经济事件预告。
8月9日(六)
缅甸奈比多--东盟(东协,ASEAN)在缅甸举行地区论坛(至8月10日)。
8月11日(一)
暂无重要经济事件预告。
8月12日(二)
布达佩斯--匈牙利央行召开货币政策委员会会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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香港重要政经日程 (编译 于春红; 审校 孙茉莉)
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