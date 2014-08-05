路透专访：阿根廷经济今年可能萎缩--联合国官员

路透圣地亚哥8月4日 - 联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会(ECLAC)主管Alicia Barcena周一称，阿根廷经济2014年可能萎缩，由于发生新的主权债危机，外国债市将会把阿根廷拒之门外。

ECLAC周一将阿根廷国内生产总值(GDP)增长率预估调降至0.2%，之前预估为1.0%。

但Barcena对路透表示，这个预估是在最近债务僵局发生前做出的，因此有些过时。

“这个预估不再合适，它是在7月做出的，而今天情况已经完全不同，”她接受访问时称。“我们认为阿根廷经济2014年可能呈现负增长。”

在与钉子户债权人的谈判失败后，阿根廷也错过了上周三午夜这一偿付重组债券利息的最后期限。美国一法院裁决，阿根廷只能先向钉子户债权人全额偿付违约债务后，才能偿付重组债券。

Barcena称，这个阻止偿债的决定为“国际金融架构“树立了一个“坏的先例”，并强调这可能影响未来的主权债谈判。

“我们非常担心，债务重组谈判中债权人和负债人之间的关系将因为这个决定而变得非常不平衡，”Barcena说。(完)