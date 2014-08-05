中国企业：中国铝业公司拟引入民营资本，推进子公司员工持股--报载

路透上海8月5日 - 中国证券报周二报导称，中国最大氧化铝和电解铝生产商--中国铝业公司正在积极寻求与行业内的优秀民营企业合资、合作，引入民营非公资本，实现股权多元化；亦在推进旗下三家企业的员工持股、技术骨干持股试点工作。

中铝公司旗下企业结合自身的竞争优势、区位特点等，通过各种形式探索与优秀民营企业、民营资本的合作发展。4月，中铝公司旗下中国铝业股份有限公司 与杭州锦江集团公司共同出资设立华锦铝业，意味着中铝向混合所有制迈出了实质性一步。 此前，中国铝业公司董事长熊维平表示，中铝未来几年的重点是解决铝板块的亏损问题，电解铝正是中铝最脆弱的一部分。产业要发展，就要向市场找战略合作伙伴，向市场筹集资金，去上市，去再融资，去走混合所有制的道路。