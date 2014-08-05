金砖国家：8月4日股汇市收盘纵览

路透8月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月4日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周一上升0.86%，报1,069.30点。

中国股市：沪综指收升1.7%续创近8个月新高，能源、券商股板块领涨大盘

香港股市：恒指收高，得益于中资金融股和能源股强劲涨势拉动

中国汇市：人民币即期在升值方向窄幅盘整，供求均衡方向不明

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拉美股市：上升，跟随美股走强。巴西股市指标股指Bovespa 在零售类股的带动下收升1.28%，报56,616.33。

拉美汇市：拉美货币兑美元多数下跌，因市场预期美联储将提前升息

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南非股市：收升，在连跌三日后反弹，但交易商表示，主要股指上升空间可能有限。指标Top-40绩优股指数 收高0.58%至45,998点；综合指数 涨0.63%，报51,239点。

南非汇市：兰特兑美元重拾跌势，静待本周出炉的南非数据

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印度股市：印度股市收高，终止连续两日的跌势，因为卢比汇率走软扶助Infosys等软件服务出口商走强。指标BSE指数 收盘涨0.95%，报25,723.16点。NSE指数 收高1.07%，报7,683.65点。

印度汇市：印度卢比兑美元结束两日连跌转升，得益于出口商等企业大举抛售美元，而国内股市上涨亦支撑卢比人气。卢比兑美元 收报60.93/94，涨幅为0.4%，为7月11日以来单日最大涨幅；周五收在61.18/19。

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俄罗斯股市：指标股指 跌0.04%，报1,212.210点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.47%，报654.48点。