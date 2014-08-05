金砖国家：8月4日股汇市收盘纵览

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透8月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月4日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周一上升0.86%，报1,069.30点。
中国股市：沪综指收升1.7%续创近8个月新高，能源、券商股板块领涨大盘
香港股市：恒指收高，得益于中资金融股和能源股强劲涨势拉动
中国汇市：人民币即期在升值方向窄幅盘整，供求均衡方向不明
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拉美股市：上升，跟随美股走强。巴西股市指标股指Bovespa 在零售类股的带动下收升1.28%，报56,616.33。
拉美汇市：拉美货币兑美元多数下跌，因市场预期美联储将提前升息
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南非股市：收升，在连跌三日后反弹，但交易商表示，主要股指上升空间可能有限。指标Top-40绩优股指数 收高0.58%至45,998点；综合指数 涨0.63%，报51,239点。
南非汇市：兰特兑美元重拾跌势，静待本周出炉的南非数据
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印度股市：印度股市收高，终止连续两日的跌势，因为卢比汇率走软扶助Infosys等软件服务出口商走强。指标BSE指数 收盘涨0.95%，报25,723.16点。NSE指数 收高1.07%，报7,683.65点。
印度汇市：印度卢比兑美元结束两日连跌转升，得益于出口商等企业大举抛售美元，而国内股市上涨亦支撑卢比人气。卢比兑美元 收报60.93/94，涨幅为0.4%，为7月11日以来单日最大涨幅；周五收在61.18/19。
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俄罗斯股市：指标股指 跌0.04%，报1,212.210点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.47%，报654.48点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 微跌0.09%，报35.7830卢布；卢布兑欧元 跌0.12%，至48.0225卢布。(完) (整理 徐文焰；审校 于春红)
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。