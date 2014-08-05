《全球主要国家债券发行预告》--8月5日-8月12日

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 8/5 0130 日本 标售10年期公债 8/6 德国 30亿欧元 标售五年期联邦债券 8/6 英国 标售2019年到期指数关联债券 8/6 0120 日本 标售六个月期贴现国库券 8/7 0950 法国 标售长期政府债券(OAT) 8/7 西班牙 标售债券 8/7 0120 日本 标售三个月期贴现国库券 8/7 0130 日本 提高流动性标售 8/11 1350 法国 标售国库券(BTF) 8/12 意大利 标售债券 8/12 英国 标售2030年到期债券 8/12 0130 日本 标售30年期公债 8/12 美国 三年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 石冠兰 审校 张若琪)
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路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。