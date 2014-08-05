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亚洲 | 2014年 8月 5日 星期二 08:28 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--8月5日-8月12日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。
 
 日期   时间   国家    规模       发行细节
 8/5    0130   日本               标售10年期公债
 8/6           德国    30亿欧元   标售五年期联邦债券
 8/6           英国               标售2019年到期指数关联债券
 8/6    0120   日本               标售六个月期贴现国库券
 8/7    0950   法国               标售长期政府债券(OAT)
 8/7           西班牙             标售债券
 8/7    0120   日本               标售三个月期贴现国库券
 8/7    0130   日本               提高流动性标售
 8/11   1350   法国               标售国库券(BTF)
 8/12          意大利             标售债券
 8/12          英国               标售2030年到期债券
                                  
 8/12   0130   日本               标售30年期公债
                                  
 8/12          美国               三年期公债
                                  
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 石冠兰 审校 张若琪)
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