《中国重要政经日程》--8月5日

--“中国策划(咨询)行业星级企业品牌评价暨第七届中国策划大会”定于8月28日在江西省新余市召开。

--由中国企业联合会、中国企业家协会主办的“2014中国500强企业高峰论坛”定于9月1日-3日在重庆举行。