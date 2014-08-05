《中国重要政经日程》--8月5日

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
==========================今日重要政经日程==========================
8/5（周二）
*--中国气象局举行8月新闻发布会，重点发布今年以来中国台风特征等内容。
==========================近期重要政经日程==========================
8/6（周三）
*--国家发展改革委员会召开“加快发展生产性服务业，促进产业结构调整升级”新闻发布会。
8/28（周四）
--“中国策划(咨询)行业星级企业品牌评价暨第七届中国策划大会”定于8月28日在江西省新余市召开。
9/1（周一）
--由中国企业联合会、中国企业家协会主办的“2014中国500强企业高峰论坛”定于9月1日-3日在重庆举行。
9/10（三）
--2014中国国际黄金大会在北京召开，至12日。
9/18（周四）
--第五届中国海洋油气工程峰会在上海举行，至19日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (整理 李贺)
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