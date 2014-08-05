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亚洲 | 2014年 8月 5日 星期二 08:28 BJT

《中国报摘》--中国证券报8月5日

* 头版头条:

--中国国务院办公厅印发进一步加强棚户区改造工作的通知，要求加大棚户区改造工作力度，全面推进城市、国有工矿、国有林区（林场）、国有垦区（农场）棚户区改造，今年计划改造470万户以上。

* 其他:

--据悉，中国铝业公司正在推进旗下三家企业的员工持股、技术骨干持股试点工作。

--TCL集团 董事长李东生表示，公司正在申请第三方支付和小额贷款牌照，并准备进入到民营银行领域。

--锡业股份 公告，拟向云锡控股、云锡集团、博信天津以11.80元人民币/股的价格非公开发行股份，购买其持有的华联锌铟75.74%股份，该部分资产预估值为37.49亿元。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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