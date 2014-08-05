《中国报摘》--其他报纸重要消息8月5日

**上海证券报**

--7月中国四大国有银行存款再来了一次过山车，新增贷款量较上月表现也如预期下行。据悉，当月四大行存款负增长约1.5万亿元人民币，同期贷款新增量约为2,100亿，目前研究机构对7月金融机构整体新增信贷预期都未超过8,000亿。

--近日华安基金发布公告，旗下华安国际龙头交易所上市基金(ETF)及其联接基金双双上调募集上限，成为近年来少数提高募集上限的合格境内机构投资者(QDII)基金产品。

**人民日报**

--国家发改委信息显示，今年以来，中国地区经济呈现出两个积极变化：一是东部地区经济增速降幅逐渐收窄，呈现逐步趋稳的良好态势；二是中部地区积极承接东部沿海地区和国际产业转移，固定资产投资等增速居各地区之首。

**21世纪经济报 道**

--就此前媒体关于筹划成立商业银行的报导，中国铁路总公司回应称，没有设立铁路银行的动议，也没有得到其他方面设立铁路银行的信息。

--中国银行间市场交易商协会正在与北京金融资产交易所酝酿“非金融机构合格投资者交易平台”建设。据了解情况的相关业务人士透露，北金所作为技术支持平台，将为合格非金融机构投资者提供交易机会。

--上海清算所周一(4日)正式开展国内首批场外大宗商品金融衍生品清算业务，即人民币铁矿石掉期和人民币动力煤掉期中央对手清算业务。

**东方早报**

--1-7月，万科 累计实现销售面积958万平方米，销售金额1,142.3亿元，同比分别增长14.8%和17%。

--上海最早今日发布促进互联网金融产业发展的若干意见。知情人士透露，该意见最大看点在于，明确下一步互联网金融发展的重点领域，如第三方支付、金融大数据加工等。

**证券时报**

--保监会数据显示，截至6月末，保险业资金运用余额85,906.64亿元，较年初增长11.75%，较5月末的8.29万亿增加3,000亿。不过，险资持有股票和证券投资基金余额则较5月末减少了92.61亿元。

**每日经济新闻**

--中石油内部消息人士透露，中石油东部管道公司基本确定将要出售给社保基金、养老金、企业年金等类型的机构资金，一方面这类资金实力雄厚，另一方面也是让社会享受到改革红利。(完)