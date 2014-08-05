中国货币市场：七天回购开盘报3.69%，上日加权利率3.8100%

美国股市：开盘上涨，因科技股和银行股上扬

道琼工业指数上扬70.22点，或0.34%，至20,523.47点；标准普尔500指数升6.51点，或0.28%，至2,335.46点；纳斯达克指数涨17.13点，或0.3%，至5,822.28点。(完) (编译 刘静；审校 母红)