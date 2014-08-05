中国货币市场：七天回购开盘报3.69%，上日加权利率3.8100%

美国股市：开盘上涨，因科技股和银行股上扬
道琼工业指数上扬70.22点，或0.34%，至20,523.47点；标准普尔500指数升6.51点，或0.28%，至2,335.46点；纳斯达克指数涨17.13点，或0.3%，至5,822.28点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透上海8月5日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周二开盘报在3.69%，上日该期限加权平均利率为3.8100%。具体如下：
今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价
------------------------------------------
3.6900% 3.3800% 3.8100%
周一银行间市场质押式回购总成交金额9,594.92亿元人民币，较上日的9,180.30亿元稍增；其中，隔夜品种成交7,777.40亿元，上日为7,957.99亿元。(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
道琼工业指数上扬70.22点，或0.34%，至20,523.47点；标准普尔500指数升6.51点，或0.28%，至2,335.46点；纳斯达克指数涨17.13点，或0.3%，至5,822.28点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。