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货币新闻 | 2014年 8月 5日 星期二 09:07 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报3.69%，上日加权利率3.8100%

路透上海8月5日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周二开盘报在3.69%，上日该期限加权平均利率为3.8100%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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3.6900% 3.3800% 3.8100%

周一银行间市场质押式回购总成交金额9,594.92亿元人民币，较上日的9,180.30亿元稍增；其中，隔夜品种成交7,777.40亿元，上日为7,957.99亿元。(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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