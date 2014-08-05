《香港报摘》--信报8月5日

* 头版头条：

--一如预期，滙控 上半年收入增长仍乏力，税前盈利123.4亿美元，折合约962.5亿港元，按年跌12%，为市场预期下限。第二季税前盈利55.55亿美元，按年及按季分别跌约1.5%及18.1%。行政总裁欧智华预料，英美利率最快可望今年第四季及明年上半年分别上调，料该集团明年收入因加息而有所改善。

* 其他：

--市场关注滙控会否对交通银行 的投资作会计减值，汇控集团财务董事麦荣恩（Lain Mackay）昨天表示，预计下半年集团仍有可能要做出相关减值拨备。

--「沪港通」传月底预演；加上中证监拟放宽证券公司风险控制指标，变相有500亿至700亿元人民币证券业净资本松绑，中港券商股成闷市奇葩，市值较小的信达国际 及第一上海 股份急升24%及18%。

--踏入8月份业绩期，不少公司赶在公布业绩前发表盈利预报，昨天逾20间公司发盈喜或盈警，其中信达国际 发盈喜，今年上半年亏转盈，预计盈利不少于1,000港万元，主要是整体业务表现改善及金融资产升值所致，其去年上半年亏损370.6万港元。

--龙湖地产 今年全年销售目标570亿元人民币，但上半年仅完成合约销售额202.8亿元（约36%）。（完）

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