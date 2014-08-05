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中国汇市 | 2014年 8月 5日 星期二 09:36 BJT

中国汇市：人民币兑美元开盘报6.1775元，上日收报6.1785元

路透上海8月5日 - 中国人民币兑美元 周二开盘报6.1775元，上日收报6.1785元。具体如下：

开盘价 中间价 上日询价系统最后一笔成交价

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6.1775 6.1655 6.1785

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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