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亚洲 | 2014年 8月 5日 星期二 08:42 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--8月5日

路透香港8月5日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7499港元      )
                                                                                              
 美股道琼工业指数周一收高75.91,或0.46%,报16569.28点.伯克希尔哈撒韦的收益，以及多数板块的涨势带
 动市场尾盘攀升，扶助标普500指数在上周录得2012年以来最大周度跌幅后反弹。            
                                                                                              
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       182.660    2.54      22408            14.156       0.40
 中国铝业                      11.520    2.40      62010             3.571       1.45
 中国移动                      54.940    0.73     175789            85.156      -0.05
 中国人寿                      45.030    1.44      49035            23.265       0.07
 中石油                       131.240    0.33      25755            10.171       0.70
 中石化                        98.000    0.48      22865             7.595       0.46
 汇丰控股            <HSBC.K   53.700    1.55    1712755            83.234       1.44
 中电信                        55.500    0.22      14017             4.301       0.73
 中国联通                      17.560    2.03      92489            13.609       0.36
 兖州煤业                       8.780    5.53      62976             6.804       0.06
 华能国际                      45.590   -0.93      14515             8.833       0.15
 南方航空                      17.590    3.35      12580             2.726      -1.22
 东方航空                      16.510    4.63       7700             2.559      -1.20
 中芯国际                       4.550    1.56      32098             0.705      -2.05
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