《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--8月5日

路透香港8月5日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7499港元 ) 美股道琼工业指数周一收高75.91,或0.46%,报16569.28点.伯克希尔哈撒韦的收益，以及多数板块的涨势带 动市场尾盘攀升，扶助标普500指数在上周录得2012年以来最大周度跌幅后反弹。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 182.660 2.54 22408 14.156 0.40 中国铝业 11.520 2.40 62010 3.571 1.45 中国移动 54.940 0.73 175789 85.156 -0.05 中国人寿 45.030 1.44 49035 23.265 0.07 中石油 131.240 0.33 25755 10.171 0.70 中石化 98.000 0.48 22865 7.595 0.46 汇丰控股 <HSBC.K 53.700 1.55 1712755 83.234 1.44 中电信 55.500 0.22 14017 4.301 0.73 中国联通 17.560 2.03 92489 13.609 0.36 兖州煤业 8.780 5.53 62976 6.804 0.06 华能国际 45.590 -0.93 14515 8.833 0.15 南方航空 17.590 3.35 12580 2.726 -1.22 东方航空 16.510 4.63 7700 2.559 -1.20 中芯国际 4.550 1.56 32098 0.705 -2.05