国际油市：美国原油守在98美元上方，供应疑虑再起

利比亚石油日产量从上周的50万桶降至约45万桶，但该国国有石油公司National Oil Corp的发言人称，尽管对立派别在首都的黎波里发生冲突，但油田仍然安全。

中国几家船厂准备在2020年前接受约100亿美元液化天然气船的新订单，这是中国重组造船业计划的一部分，以保护中国能源供应链。

一位知情人士告诉路透，中国石油天然气股份(简称中石油) 打算在9月底之前支付逾10亿美元完成对加拿大Dover油砂项目的收购。该资产为加拿大Athabasca Oil 公司所有。 (完)

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