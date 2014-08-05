国际油市：美国原油守在98美元上方，供应疑虑再起

美国股市：开盘上涨，因科技股和银行股上扬
道琼工业指数上扬70.22点，或0.34%，至20,523.47点；标准普尔500指数升6.51点，或0.28%，至2,335.46点；纳斯达克指数涨17.13点，或0.3%，至5,822.28点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
利比亚石油日产量从上周的50万桶降至约45万桶，但该国国有石油公司National Oil Corp的发言人称，尽管对立派别在首都的黎波里发生冲突，但油田仍然安全。
中国几家船厂准备在2020年前接受约100亿美元液化天然气船的新订单，这是中国重组造船业计划的一部分，以保护中国能源供应链。
一位知情人士告诉路透，中国石油天然气股份(简称中石油) 打算在9月底之前支付逾10亿美元完成对加拿大Dover油砂项目的收购。该资产为加拿大Athabasca Oil 公司所有。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/于春红; 审校 张若琪/张荻)
道琼工业指数上扬70.22点，或0.34%，至20,523.47点；标准普尔500指数升6.51点，或0.28%，至2,335.46点；纳斯达克指数涨17.13点，或0.3%，至5,822.28点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。