港报财经评论：资金爱买改革概念--信报8月5日

资金爱买改革概念/ 习广思

资金流入持续利好中港股市，令人感到意外的是，这轮资金与欧美制裁俄罗斯有莫大关系，近期外国媒体关注到俄罗斯企业把现金兑换成港元及亚洲货币。不过，投资者可能走得更快，从第二季开始，亚洲股市跑赢整体新兴市场，近日中美股市急涨，资金流或与基金沽俄股转买其他新兴市场有关。美俄金融战自年初开始，俄罗斯总统普京姿态强硬，但美国总统奥巴马亦不输蚀。欧美最近一轮制裁行动，针对着俄罗斯能源、金融及国防领域，金融战是制裁行动的核心。欧美打算堵截俄罗斯境外国际融资渠道，在金融上孤立俄罗斯。自8月起，欧洲融资渠道正式向五大俄罗斯银行“关门”，美国亦已禁止其公民购买俄罗斯三大金融机构的新股，欧盟可能会效法。

美国的金融霸权维持已久，制裁行动一方面加快俄企想办法去美元化，另一方面迫使资金流出俄股，转战其他股市。有报道指出，MSCI最近宣布了一系列新指数，包括剔除俄罗斯的MSCI ACWI（AllCountry World Index），以及剔除俄罗斯的MSCI新兴市场指数。尽管如此，投资者是否听随美国政府，仍是未知数，尤其俄股流通市值高达2,700亿美元。而且投资者以利益行先，俄股愈跌愈便宜，会否掀起短线投机炒作，当中存有疑问。

姑勿论如何，资金持续流出俄股，受惠的是亚洲区。问题是，资金离弃俄股后，会流向哪个市场？今年初至今，亚洲区内印度及印尼股市弹力惊人，两者共通点是大选过后，燃起市场对改革的憧憬。印尼大选后，获资金进一步流入。有基金经理认为，当地政治不明朗因素减少，宏观经济前景改善，有利印尼货币及内需，投资者正关注着印尼下一阶段的结构性改革。资金爱改革，买中资股亦如是。中国式改革习惯摸着石头过河，逐批央企及行业进行；同时，配合中共反腐进程。因此，在改革受惠股中找机会，必须有一定策略。去年三中全会公报中，“改革”字眼出现59次，国企改革方向包括股权改革、提升公司管理、打破垄断，并提出混合所有制，以提升国企业绩。不过，中港股市亢奋了很短时间便冷却，因投资者对此欠缺信心。(B01)

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美元兑日圆或下试100关/ 苏子

虽然目前汇市的表现甚为平静，而平静的程度与一潭死水分别不大。然而汇市平静至如斯地步，但市场对美元的走势却仍能维持一个极为强烈的看法，便是相信美元在美国即将进入加息周期下，其大方向的走势必升无疑，特别是兑日圆。其实自去年初开始，市场早已有不少分析员及投资者，不约而同看好美元的走势，可是这年多以来，美元的走势一直令不少美元看好的投资者大感失望。美元这种应升不升的古怪表现，反映市场上真正有能力把美元大幅推高的大户聪明资金，仍在采取按兵不动的策略，并未跟随市场看好美元情绪人云亦云；此情况令人怀疑，联储局距离真正加息的日子，可能仍然十分遥远，未必像不少分析员所预期般，最快会在今年底明年首季加息，而这对美元的走势甚不利。

至于近日美元的走势看似强劲，但市场最为看好的美元兑日圆，上周却在升至20周保历加通道的103日圆顶部阻力附近便再次失去动力再升，最高仅见103.08日圆水平而已。按照正常的走势；美元若真的是如此被看好，当美元兑日圆在上周突破上述的通道顶部阻力时，早应该可以顺利破关而上，到上周结束时应该明显在此顶部阻力以上收市，怎可能会回落至102.55日圆水平收市？这反映美元的走势其实并非如市场上不少分析员及投资者所指般的强劲。倘若美元本周不升反跌，特别是兑日圆倘若返回102/102.3日圆关键支持区以下收市，届时小心美元早前的升幅会被打回原形，并使最近两周才高追美元者受困。

另留意昨天美元兑日圆的日线CCI指标已自上周三的243高位大幅回落至138水平；若稍后进一步回落至100日圆重要支持以下，将意味着美元兑日圆短期内已无望展开单边升市，挑战4月的104.13日圆高位及105日圆心理关口了，故届时反而要提防汇价或在失守102/103.3日圆关键支持区后，可以令即市波幅明显扩大，并令汇价进一步跌破20天平均线支持收市，结果使美元兑日圆再度考验早前一直稳守不破的101日圆支持关口。若意外失守收市，预料会创今年新低及下试100日圆关口。(B12)