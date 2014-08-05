主要国家经济指标预测--8月6日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月6日(三) 0500 日本同时指标(较前月) 6月 -- 持平 领先指标(较前月) -- -0.8 0600 德国工业订单(较前月) 6月 +1.0% -1.7% 0700 英国Halifax房屋价格(较前月) 7月 +0.4% -0.6% (较上年同期) +9.6% +8.8% 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 -0.4% -0.1% (较上年同期) 持平 持平 0800 意大利工业生产(较前月) 6月 +0.7% -1.2% (较上年同期) -1.1% -1.8% 0830 英国工业生产(较上月) 6月 +0.6% -0.7% (较上年同期) +1.5% +2.3% 制造业产出(较上月) 6月 +0.6% -1.3% (较上年同期) +2.1% +3.7% 0900 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季初值 +0.2% -0.1% (较上年同期) +0.1% -0.5% 1100 美国抵押贷款市场指数 7月30日当周 -- 341.7 再融资指数 -- 1,326.4 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 6月 逆差447 逆差444 1230 加拿大国际贸易收支(亿加元) 6月 持平 逆差1.5 2350 日本外汇储备(亿美元) 7月 -- 12,839 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 净卖出3,020 外资购买日本股票(亿日圆) -- 净买入2,045 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 8月5日(二) 0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 6月 逆差16.83 逆差19 商品/服务进口 -1% -- 商品/服务出口 持平 -- 0430 澳洲央行利率决议 8月 2.5% 2.5% 0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI 7月 52.8 54.0 0750 法国Markit服务业PMI 7月 50.4 50.4 综合PMI 49.4 -- 0755 德国Markit服务业PMI 7月 56.7 56.6 综合PMI 55.7 -- 0800 欧元区Markit服务业PMI 7月 54.2 54.4 综合PMI 53.8 54.0 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 7月 59.1 57.9 0900 欧元区零售销售(较前月) 6月 +0.4% +0.4% (较上年同期) +2.4% +1.2% 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月2日当周 +0.2% +0.2% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月2日当周 +4.6% +3.0% 1345 美国Markit服务业PMI 7月终值 60.8 61.0 Markit综合PMI 60.6 61.0 1400 美国工厂订单(较上月) 6月 +1.1% +0.6% 耐久财订单(较上月) 6月修正值 +1.7% -- 扣除运输的耐久财订单(较上月) +1.1% -- 扣除国防的耐久财订单(较上月) +1.0% -- 扣除飞机的非国防资本财订单(较上月) +3.3% -- 1400 美国IBD消费者信心指数 8月 44.5 -- 1400 美国ISM非制造业指数 7月 58.7 56.3 ISM非制造业企业活动指数 62.4 58.1 ISM非制造业雇佣指数 56.0 -- ISM非制造业新订单指数 64.9 -- ISM非制造业物价指数 60.9 -- 2245 新西兰HLFS失业率 第二季 5.6% 5.8% HLFS就业增长(较前季) +0.7% +0.7% HLFS就业参与率 69.3% 69.3% 新西兰劳工成本指数(较上季) +0.6% +0.4% (较上年同期) +1.8% +1.6% (完)