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亚洲 | 2014年 8月 6日 星期三 07:34 BJT

****主要国家经济指标预测--8月6日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                            公布时段      预估值      前值    
     
    8月6日(三)
    0500 日本同时指标(较前月)                             6月          --        持平
             领先指标(较前月)                                          --        -0.8
    0600  德国工业订单(较前月)                            6月        +1.0%      -1.7%
    0700  英国Halifax房屋价格(较前月)                     7月        +0.4%      -0.6%
                             (较上年同期)                            +9.6%      +8.8%
    0715  瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)                 7月        -0.4%      -0.1%
                             (较上年同期)                             持平       持平
    0800  意大利工业生产(较前月)                          6月        +0.7%      -1.2%
                        (较上年同期)                                 -1.1%      -1.8%
    0830  英国工业生产(较上月)　　　　　　　　　　　　　　6月　　    +0.6%      -0.7%
                      (较上年同期)                                   +1.5%      +2.3%
    　　　　　制造业产出(较上月)　　　　　　　　　　　　　6月　　　　+0.6%      -1.3%
　　　　　　　　　　　　(较上年同期)                                 +2.1%      +3.7%
    0900  意大利国内生产总值(GDP)(较前季)              第二季初值    +0.2%      -0.1%
                             (较上年同期)                            +0.1%      -0.5%
    1100  美国抵押贷款市场指数                         7月30日当周     --       341.7
              再融资指数                                               --     1,326.4
    1230  美国国际贸易收支(亿美元)                        6月      逆差447    逆差444
    1230  加拿大国际贸易收支(亿加元)                      6月         持平    逆差1.5
    2350  日本外汇储备(亿美元)                            7月          --      12,839
    2350  日本投资外国债券(亿日圆)                       前周          -- 净卖出3,020
          外资购买日本股票(亿日圆)                                     -- 净买入2,045
    
      
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                          公布时段         现值       预估值
    
    8月5日(二)
    0130  澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)                   6月     逆差16.83     逆差19 
             商品/服务进口                                              -1%        --
             商品/服务出口                                             持平        --    
    0430  澳洲央行利率决议                                8月          2.5%       2.5%
    0745  意大利Markit/ADACI服务业PMI                     7月          52.8       54.0
    0750  法国Markit服务业PMI                             7月          50.4       50.4
                    综合PMI                                            49.4        --
    0755  德国Markit服务业PMI                             7月          56.7       56.6
                    综合PMI                                            55.7        --
    0800  欧元区Markit服务业PMI                           7月          54.2       54.4
                      综合PMI                                          53.8       54.0
    0830  英国Markit/CIPS服务业PMI                        7月          59.1       57.9   
    0900  欧元区零售销售(较前月)                          6月         +0.4%      +0.4% 
                        (较上年同期)                                  +2.4%      +1.2%       
    1145  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)             8月2日当周      +0.2%      +0.2%
    1255  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)           8月2日当周      +4.6%      +3.0%
    1345  美国Markit服务业PMI                            7月终值       60.8       61.0
              Markit综合PMI                                            60.6       61.0
    1400  美国工厂订单(较上月)                            6月         +1.1%      +0.6%    
              耐久财订单(较上月)                       6月修正值      +1.7%        --
              扣除运输的耐久财订单(较上月)                            +1.1%        --
              扣除国防的耐久财订单(较上月)                            +1.0%        --
              扣除飞机的非国防资本财订单(较上月)                      +3.3%        --
    1400  美国IBD消费者信心指数                           8月          44.5        --
    1400  美国ISM非制造业指数                             7月          58.7       56.3
              ISM非制造业企业活动指数                                  62.4       58.1
              ISM非制造业雇佣指数                                      56.0        --
              ISM非制造业新订单指数                                    64.9        --
              ISM非制造业物价指数                                      60.9        --
    2245  新西兰HLFS失业率                               第二季        5.6%       5.8%        
                HLFS就业增长(较前季)                                  +0.7%      +0.7% 
                HLFS就业参与率                                        69.3%      69.3%   
          新西兰劳工成本指数(较上季)                                  +0.6%      +0.4%    
                            (较上年同期)                              +1.8%      +1.6% (完)
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