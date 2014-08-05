港报财经评论：国资改革、证券股有得炒--经济日报8月5日

国资改革、证券股有得炒/ 林瑞芬

上证昨报升1.74%至2,223，推动港股中的金融股造好。国指升0.97%至11,088，恒指升0.28%至24,600，成交额674亿港元。中国内地企业重组消息不绝，最新光大集团公布其重组改革方案已获国务院批准，根据该方案，中国光大（集团）总公司由国有独资企业改制为股份制公司，并更名为“中国光大集团股份公司”。光大控股 涨14.8%至13.54港元，重组改革救残股，该股2009年股价风光一时曾见25港元左右，近年走势一直低迷，今趟借重组消息打翻身战，还要看未来集团业务上怎样的重组而定。短期技术分析论，突破上升旗形量度升幅至少有14港元。

市场对重组改革股趋之若鹜，挑国资背景股有改革概念，可留意金隅股份 。有中国内地传媒披露，北京市国资委改革意见有望于近期对外公布，金隅很大机会纳入混合所有制试点，或改组成为国有资本投资公司。金隅以“水泥及预拌混凝土、新型建材制造及商贸物流、房地产开发、物业投资与管理”为核心产业链，形成上下游一体化的经营模式，在业务板块间产生的协同效应较为显着。经过初步测算，预计截至2014年6月底止中期纯利按年增长在10%以内，这主要由于期内房地产开发板块结算收入增加，抵销水泥及建筑材料业务疲弱之影响。

在房地产发展的业务上，与内房股主销商品房市的方向不同，在于集团更多参与国策推动的保障房及棚户区的发展。最近国务院就要求进一步完善棚户区改造规划，将包括中国企业在内的国有企业棚户区纳入改造规划，重点安排资源枯竭型城市、独立工矿区和三线企业集中地区棚户区改造，并支持国有大、中型企业发债用于棚户区改造。据安信国际8月份报告研究，由于集团于2013年地产业务预售收入增长较快，这将带来今年地产业务结算的增长结果，预计下半年度其地产业务结算结构调整，毛利提升，全年结算利润明显提升。预售方面，由于今年自住型商品房的推出，预计贡献销售收入亿港元，外加保障房销售，预计预售收入仍将有30%的增长。此外，期待京津冀实质性政策将出台，改善水泥供需格局，集团水泥生产线主要分布在京津冀地区，是京津冀政策的显着受益方。(B05)

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内银不良贷款升，业绩恐受压/ 余少文

中国内地股市升见今年新高，带动国企指数反弹，阻力区在11,150至11,250点，只是中国内地银行不良贷款率回升，内银股业绩或受压，以及影响大市回升力度。A股昨日显着造好，沪深300指数和上证综合指数都创今年高位，带动国企指数重上11,000点，全日升106点或1%，收报11,088点，成交金额降至129亿港元，74%主板H股跟随大市上升；红筹指数升44点或1%，收报4,712点，成交金额54亿港元。但见A股由头升到尾，国指昨日午后只能原地踏步，加上成交下降，似乎国指短期会跑输A股，不排除仍要在11,000点附近整固。

上周已指出，国企指数阻力位是250周线，上周高位曾见11,255点，250周线至11,255点会是主要阻力位，更重要的是，国企指数现处于由2013年高位12,354点回落以来的下降轨，难怪国指升至目前水平，表现不及A股。只要国企指数放量升破上述阻力位，投资者可以更乐观。即使国指可以跟随A股向上突破，12,000点始终是一个重要阻力位，未必一次便能成功突破，即国指会愈升愈呈震荡走势。至于大市要向上突破，过去曾指出，内银股是国指比重最大的行业，指数内8只内银股合计占指数比重40%，若内银股强势，国指突破力度会更大。

过去亦指出，内银股不良贷款和不良贷款率正在回升，中国银监会主席尚福林上月底透露，截至6月底止，中国内地商业银行不良贷款率为1.08%，较年初上升0.08%，不良贷款余额亦较年初增加1,024亿人民币，理财资金投向非标债权的占比较年初下降4.7%，商业银行流动性比例亦较年初上升3.5%，流动性覆盖率124.8%，日均贷存比率67.4%。虽然银监会仍未有详细数据公布，但粗略计算和比较之下，内银不良贷款率已升至2011年第二季以来最高水平，不良贷款余额升至五年多最高，如以单季计算，第一和第二季新增不良贷款额分别为540亿人民币和484亿人民币，是不良贷款额由2007和2008年见顶回落以来最大的新增不良贷款额，反映内银股踏入今年面对贷款“恶化”的现象。(B06)