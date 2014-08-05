全球金市：金价持稳，美元走强和黄金ETF持金量下降打压人气

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称其周一黄金持仓下降1.79吨至800.05吨。

市场关注地缘政治方面的发展，看紧张形势是否有任何恶化迹象。

以色列和哈玛斯周一就埃及提出的停火协议达成一致，可望中止加沙四周来的动荡。

乌克兰周一称，正与俄罗斯就送回311名乌国士兵和边境哨兵进行谈判。这些人在与分离主义份子对抗时被迫跨境进入到俄罗斯；但俄边境当局说这些部队是入俄寻求庇护。

周二将出炉的全球经济数据也受到市场关注。若是经济走强可能打压黄金做为避险标的的吸引力，并促使各国央行收紧货币政策。(完)

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