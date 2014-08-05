全球金市：金价持稳，美元走强和黄金ETF持金量下降打压人气

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称其周一黄金持仓下降1.79吨至800.05吨。
市场关注地缘政治方面的发展，看紧张形势是否有任何恶化迹象。
以色列和哈玛斯周一就埃及提出的停火协议达成一致，可望中止加沙四周来的动荡。
乌克兰周一称，正与俄罗斯就送回311名乌国士兵和边境哨兵进行谈判。这些人在与分离主义份子对抗时被迫跨境进入到俄罗斯；但俄边境当局说这些部队是入俄寻求庇护。
周二将出炉的全球经济数据也受到市场关注。若是经济走强可能打压黄金做为避险标的的吸引力，并促使各国央行收紧货币政策。(完)
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路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。